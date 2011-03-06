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ไม้ถูพื้นไฟฟ้า
หมายเลขสั่งซื้อ: 1.056-300.0
อุปกรณ์ที่ใช้แบตเตอรี่
1
จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส)
1
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
120 - 240
ความถี่ (เฮิรตซ์)
50 - 60
พื้นที่การทำงานต่อการชาร์ดแบตเตอรรี่ 1 ครั้ง (ตร.ม)
60
ปริมาณความจุถังน้ำสะอาด (มล.)
360
ปริมาณความจุถังน้ำเสีย (มล.)
140
หน้ากว้างการทำงานของแปรงลูกกลิ้งทำความสะอาด (มม.)
300
ระยะเวลาที่พื้นแห้ง (นาที)
2
แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ (โวลต์)
7.2 - 7.4
ความจุของแบตเตอรี่ (แอมแปร์ชั่วโมง)
2.5
ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่อย่างต่อเนื่อง (นาที)
20
เวลาในการชาร์จแบตเตอรี่ (ชม.)
4
ประเภทแบตเตอรี่
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
2.4
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
5.29
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
305 x 226 x 1220
สิ่งที่จะได้รับภายในกล่อง
ชุดอุปกรณ์
ข้อมูลสินค้า
คู่มือการใช้งาน
คู่มือการใช้งาน
พื้นที่การใช้งาน