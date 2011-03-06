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    Kärcher floor cleaner with yellow head, docking station, and cleaning solution bottle on white background.

    ไม้ถูพื้นไฟฟ้า

    EWM 2

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.056-300.0

    • ขจัดคราบสกปรกและถูแบบหมาดๆ
    • เช็ดอย่างง่ายดาย: ไม่ต้องลากถังไปรอบๆ ไม่ต้องขัด ไม่ต้องสัมผัสกับสิ่งสกปรก
    • ทำความสะอาดใต้เฟอร์นิเจอร์และพื้นที่โดยรอบอย่างง่ายดาย
    ¹⁾
    รุ่น EWM 2 ให้ผลลัพธ์การทำความสะอาดที่ดีกว่าม็อบถูพื้นแบบใช้ผ้าหุ้มทั่วไปถึง 20% ในหมวดการทดสอบ "การถูพื้น" โดยอ้างอิงจากผลการทดสอบเฉลี่ยด้านประสิทธิภาพการทำความสะอาดและการทำความสะอาดตามขอบ