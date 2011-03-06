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    Kärcher floor cleaner with a sleek design, accompanied by a cleaning solution bottle and a black docking station.

    ไม้ถูพื้นไฟฟ้า

    EWM 2

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.056-310.0

    • ระบบถังคู่ (2-tank system) ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ (Battery-powered) ใช้งานได้นานสูงสุด 20 นาที (Max. 20 min runtime)
    • ทำความสะอาดจดขอบได้ทั้งสองด้าน
    • ลูกกลิ้ง Pure!Roll ถอดล้างได้
    ¹⁾
    รุ่น EWM 2 ให้ผลลัพธ์การทำความสะอาดที่ดีกว่าม็อบถูพื้นแบบใช้ผ้าหุ้มทั่วไปถึง 20% ในหมวดการทดสอบ "การถูพื้น" โดยอ้างอิงจากผลการทดสอบเฉลี่ยด้านประสิทธิภาพการทำความสะอาดและการทำความสะอาดตามขอบ
    ²⁾
    เมื่อทำความสะอาดโดยให้สัมผัสกับพื้นผิวโดยตรง จะสามารถกำจัดแบคทีเรียทั่วไปในครัวเรือนบนพื้นผิวแข็งเรียบได้สูงสุดถึง 99% (เชื้อทดสอบ: Enterococcus hirae) โดยอ้างอิงจากการทดสอบแบบ 4-field test (ตามมาตรฐาน DIN EN 16615:2015-06)