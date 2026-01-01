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    Extension Lance Handheld | Kärcher

    Black Kärcher gutter cleaning tool with ribbed design, angled view on white background.

    Extension Lance Handheld

    หมายเลขสั่งซื้อ: 2.644-173.0

    ตัวขยายแลนซ์เพื่อเพิ่มระยะทาง 0.4 เมตร เพื่อการทำความสะอาดสถานที่ที่เข้าถึงได้สะดวกและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับชิ้นส่วนอุปกรณ์เสริมของคาร์เชอร์ทั้งหมด