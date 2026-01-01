Fast battery recharger Duo Battery Power | Kärcher

ส่งเร็ว
ชำระเงินได้หลายช่องทาง
ชำระเงินอย่างปลอดภัย
ส่งเร็ว
ชำระเงินได้หลายช่องทาง
ชำระเงินอย่างปลอดภัย
หมายเลขสั่งซื้อ: 2.443-065.0ชาร์จไวด้วย Fast Charger Duo ชาร์จแบต 2.5 Ah พร้อมกัน 2 ก้อนถึง 80% ใน 50 นาที ใช้ได้กับแบตเตอรี่ Kärcher 4 V ทุกรุ่น ให้คุณทำงานต่อเนื่องไม่มีสะดุด
แพลตฟอร์มแบตเตอรี่
4 V ระบบแบตเตอรี่
(นาที)
50 layout:battery_charging_time 70
กระแสไฟในการชาร์จแบตเตอรี่ (แอมแปร์)
2.5
แรงดันไฟฟ้า (แหล่งจ่ายไฟสำหรับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่) (โวลต์)
100 - 240
ความถี่ (แหล่งจ่ายไฟสำหรับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่) (เฮิรตซ์)
50 - 60
ความยาวสาย (เมตร) (ม.)
1.8
สี
สีดำ
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
0.295
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
0.377
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
89 x 129 x 39
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com