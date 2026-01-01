ติดต่อเราเพื่อปรึกษา

    Fast battery recharger Duo Battery Power | Kärcher

    Black Kärcher battery charger with two slots, green accents, and visible gold connectors.

    Fast battery recharger Duo Battery Power

    หมายเลขสั่งซื้อ: 2.443-065.0

    ชาร์จไวด้วย Fast Charger Duo ชาร์จแบต 2.5 Ah พร้อมกัน 2 ก้อนถึง 80% ใน 50 นาที ใช้ได้กับแบตเตอรี่ Kärcher 4 V ทุกรุ่น ให้คุณทำงานต่อเนื่องไม่มีสะดุด