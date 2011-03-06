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ไม้ถูพื้นไฟฟ้า
หมายเลขสั่งซื้อ: 1.056-201.0
อุปกรณ์ที่ใช้แบตเตอรี่
1
แพลตฟอร์มแบตเตอรี่
4 V ระบบแบตเตอรี่
ความจุถังน้ำดี (มล.)
200
ความจุถังน้ำเสีย (มล.)
100
หน้ากว้างการทำงานของแปรงลูกกลิ้งทำความสะอาด (มม.)
180
ระยะเวลาที่พื้นแห้ง (นาที)
2
ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ))
55
ประเภทแบตเตอรี่
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
nom. 3.6 - สูงสุด 4.2 - 3.7
ความจุ (ลิตร) (แอมแปร์ชั่วโมง)
2.5
จำนวนแบตเตอรี่ที่ต้องใช้ (ชิ้นส่วน)
1
ประสิทธิภาพต่อการชาร์จแบตเตอรี่ (ตร.ม)
ประมาณ 70
ระยะเวลาใช้งานต่อการชาร์จแบตเตอรี่ (นาที)
ประมาณ 20
ระยะเวลาการชาร์จแบตเตอรี่ด้วยแท่นชาร์จ 80%/100% (นาที)
130 150
กระแสไฟในการชาร์จแบตเตอรี่ (แอมแปร์)
1
แหล่งจ่ายไฟสำหรับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ (โวลต์ / เฮิรตซ์)
100 - 240 / 50 - 60
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
2.3
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
3.8
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
220 x 240 x 1200
สิ่งที่จะได้รับภายในกล่อง
ชุดอุปกรณ์
คู่มือการใช้งาน
คู่มือออนไลน์ อ่านง่ายเพียงปลายนิ้ว
ข้อมูลสินค้า
พื้นที่การใช้งาน