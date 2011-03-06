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    Kärcher cordless floor cleaner with accessories including batteries, charger, cleaning solution, and docking station on a white background.

    ไม้ถูพื้นไฟฟ้า

    FC 4 *INT

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.056-401.0

    • 2-in-1, 4 V Battery Power, ใช้งานต่อเนื่องสูงสุด 30 นาที
    • 2 โหมด รวมถึง Advanced!Power mode
    • แบตเตอรี่ 2×4 V, เครื่องชาร์จเร็ว, สถานีทำความสะอาด, ลูกกลิ้งล้างทำความสะอาดได้
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    เครื่องทำความสะอาดพื้นของคาร์เชอร์ให้ประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่ดีกว่าม็อบถูพื้นแบบใช้ผ้าหุ้มทั่วไปถึง 20% ในหมวดการทดสอบ "การถูพื้น" โดยอ้างอิงจากผลการทดสอบเฉลี่ยด้านประสิทธิภาพการทำความสะอาด การจัดเก็บสิ่งสกปรก และการทำความสะอาดตามขอบ