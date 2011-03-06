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ไม้ถูพื้นไฟฟ้า
หมายเลขสั่งซื้อ: 1.056-401.0
อุปกรณ์ที่ใช้แบตเตอรี่
1
แพลตฟอร์มแบตเตอรี่
4 V ระบบแบตเตอรี่
ความจุถังน้ำดี (มล.)
400
ความจุถังน้ำเสีย (มล.)
200
หน้ากว้างการทำงานของแปรงลูกกลิ้งทำความสะอาด (มม.)
300
ระยะเวลาที่พื้นแห้ง (นาที)
2
ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ))
57
ประเภทแบตเตอรี่
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
nom. 7.2 - สูงสุด 8.4 - 7.4
ความจุ (ลิตร) (แอมแปร์ชั่วโมง)
2.5
จำนวนแบตเตอรี่ที่ต้องใช้ (ชิ้นส่วน)
2
ประสิทธิภาพต่อการชาร์จแบตเตอรี่ (ตร.ม)
ประมาณ 90
ระยะเวลาใช้งานต่อการชาร์จแบตเตอรี่ (นาที)
ประมาณ 30
เวลาในการชาร์จแบตเตอรี่ด้วยเครื่องชาร์จแบบเร็ว 80%/100% (นาที)
50 70
กระแสไฟในการชาร์จแบตเตอรี่ (แอมแปร์)
2.5
แหล่งจ่ายไฟสำหรับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ (โวลต์ / เฮิรตซ์)
100 - 240 / 50 - 60
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
3.4
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
5.671
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
225 x 310 x 1200
สิ่งที่จะได้รับภายในกล่อง
ชุดอุปกรณ์
คู่มือการใช้งาน
คู่มือออนไลน์ อ่านง่ายเพียงปลายนิ้ว
ข้อมูลสินค้า
พื้นที่การใช้งาน