พื้นที่การทำงานต่อการชาร์ดแบตเตอรรี่ 1 ครั้ง (ตร.ม)
175
ปริมาณความจุถังน้ำสะอาด (มล.)
400
ปริมาณความจุถังน้ำเสีย (มล.)
200
จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส)
1
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
100 - 240
ความถี่ (เฮิรตซ์)
50 - 60
หน้ากว้างการทำงานของแปรงลูกกลิ้งทำความสะอาด (มม.)
300
ระยะเวลาที่พื้นแห้ง (นาที)
2
ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ))
59
แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ (โวลต์)
25
ความจุของแบตเตอรี่ (แอมแปร์ชั่วโมง)
2.85
ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่อย่างต่อเนื่อง (นาที)
45
เวลาในการชาร์จแบตเตอรี่ (ชม.)
4
ประเภทแบตเตอรี่
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
สี
สีขาว
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
4.3
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
8
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
310 x 230 x 1210