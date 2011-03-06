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    Kärcher floor cleaner with rollers, docking station, detergent bottle, and cleaning tool on white background.

    รางวัลและผลิตภัณฑ์พิเศษ

    IF Design Award 2021
    Reddot Design Award 2021

    ไม้ถูพื้นไฟฟ้า

    FC 7 Cordless

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.055-701.0

    • 2-in-1 ใช้แบตเตอรี่, ใช้งานต่อเนื่องสูงสุด 45 นาที
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    เครื่องทำความสะอาดพื้นของคาร์เชอร์ให้ประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่ดีกว่าม็อบถูพื้นแบบใช้ผ้าหุ้มทั่วไปถึง 20% ในหมวดการทดสอบ "การถูพื้น" โดยอ้างอิงจากผลการทดสอบเฉลี่ยด้านประสิทธิภาพการทำความสะอาด การจัดเก็บสิ่งสกปรก และการทำความสะอาดตามขอบ
    ²⁾
    เครื่องทำความสะอาดพื้นของคาร์เชอร์ช่วยประหยัดเวลาในการทำความสะอาดได้สูงสุดถึง 50% เนื่องจากสามารถทำความสะอาดพื้นแข็งที่มีคราบสกปรกทั่วไปภายในขั้นตอนเดียว โดยไม่จำเป็นต้องดูดฝุ่นก่อนถูพื้น
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    เมื่อทำความสะอาดโดยให้ตัวเครื่องสัมผัสกับพื้นผิวโดยตรง จะสามารถกำจัดแบคทีเรียทั่วไปในครัวเรือนได้สูงสุดถึง 99.9% บนพื้นผิวแข็งเรียบ (จุลินทรีย์ที่ใช้ทดสอบ: Enterococcus hirae) โดยอ้างอิงตามการทดสอบแบบ 4-field test (ตามมาตรฐาน DIN EN 16615:2015-06)