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    Kärcher floor cleaner with brush, cleaning solution, and docking station on a white background.

    เครื่องถูพื้นแบบดูดกลับ

    FCV 4

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.056-131.0

    • 3-in-1 Xtra!Clean ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ ใช้งานได้นานสูงสุด 45 นาที
    • 4 โหมดการทำความสะอาด รวมถึงเซ็นเซอร์ตรวจจับสิ่งสกปรก Dynamic!Control
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    ไม้ถูพื้นไฟฟ้าคาร์เชอร์ช่วยประหยัดเวลาทำความสะอาดได้สูงสุดถึง 50% เนื่องจากสามารถทำความสะอาดพื้นที่มีคราบสกปรกทั่วไปในครัวเรือนได้ในขั้นตอนเดียว โดยไม่จำเป็นต้องดูดฝุ่นก่อนถูพื้น
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    อ้างอิงจากการทดสอบโดยสถาบันทดสอบอิสระ
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    โหมด Advanced!Power สามารถขจัดคราบสกปรกที่ฝังแน่นและแห้งกรังได้ดียิ่งขึ้น ด้วยกำลังดูดที่เพิ่มขึ้น 100% และปริมาณน้ำที่มากกว่าโหมด Auto ถึง 20%