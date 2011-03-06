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เครื่องถูพื้นแบบดูดกลับ
หมายเลขสั่งซื้อ: 1.056-131.0
อุปกรณ์ที่ใช้แบตเตอรี่
1
พื้นที่การทำงานต่อการชาร์ดแบตเตอรรี่ 1 ครั้ง (ตร.ม)
200
ปริมาณความจุถังน้ำสะอาด (มล.)
750
ปริมาณความจุถังน้ำเสีย (มล.)
450
Rated input power (วัตต์)
180
ระบบขับเคลื่อน
มอเตอร์ชนิดไร้แปรงถ่าน
จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส)
1
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
100 - 240
ความถี่ (เฮิรตซ์)
50
หน้ากว้างการทำงานของแปรงลูกกลิ้งทำความสะอาด (มม.)
250
ระยะเวลาที่พื้นแห้ง (นาที)
2
แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ (โวลต์)
18
ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่อย่างต่อเนื่อง (นาที)
45
เวลาในการชาร์จแบตเตอรี่ (นาที)
240
ประเภทแบตเตอรี่
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
สี
สีดำ
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
5.225
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
8.375
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
278 x 232 x 1130
สิ่งที่จะได้รับภายในกล่อง
ชุดอุปกรณ์
คู่มือการใช้งาน
คู่มือการใช้งาน
พื้นที่การใช้งาน