ติดต่อเราเพื่อปรึกษา

    Kärcher foam nozzle attached to a bottle of Ultra Foam Cleaner, featuring a car image and "Bring Back the Wow" text.

    หัวฉีดโฟม FJ 10 C Connect 'n' Clean + Ultra Foam Cleaner *INT

    หมายเลขสั่งซื้อ: 2.643-143.0

    โฟมทำความสะอาดพิเศษ + ระบบที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว FJ 10 C เชื่อมต่อ 'n' หัวฉีดโฟมที่สะอาด เปลี่ยนง่ายระหว่างผงซักฟอกที่แตกต่างกันด้วยการคลิกง่ายๆ
    สำหรับปืนไกปืนก่อนปี 2010 (ปืน M, 96, 97): จำเป็นต้องใช้ตัวแปลง M (2.643-950.0)