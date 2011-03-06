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    Kärcher foam nozzle attached to a bottle of car shampoo with "Bring Back the Wow" label.

    หัวฉีดโฟม FJ 10 C Connect 'n' Clean with car shampoo 3-in-1

    หมายเลขสั่งซื้อ: 2.643-144.0

    แชมพูสระผม + ระบบเปลี่ยนด่วน FJ 10 C Connect 'n' หัวฉีดโฟมสะอาด เปลี่ยนง่ายระหว่างผงซักฟอกที่แตกต่างกันด้วยการคลิกง่ายๆ
    สำหรับปืนไกปืนก่อนปี 2010 (ปืน M, 96, 97): จำเป็นต้องใช้ตัวแปลง M (2.643-950.0)