หัวฉีดโฟม FJ 10 C Connect 'n' Clean with car shampoo 3-in-1

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หมายเลขสั่งซื้อ: 2.643-144.0แชมพูสระผม + ระบบเปลี่ยนด่วน FJ 10 C Connect 'n' หัวฉีดโฟมสะอาด เปลี่ยนง่ายระหว่างผงซักฟอกที่แตกต่างกันด้วยการคลิกง่ายๆ
สี
สีเทา แอนทราไซต์
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
1.256
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
1.256
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
103 x 201 x 260
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com
พื้นที่การใช้งาน