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    หัวฉีดโฟม FJ 3 | Kärcher

    Kärcher foam nozzle with a black attachment on a white detergent bottle.

    หัวฉีดโฟม FJ 3

    หมายเลขสั่งซื้อ: 2.645-383.0

    หัวฉีดโฟม FJ 3 สำหรับทำความสะอาดด้วยพลังโฟมหนานุ่ม (เช่น ใช้อรร่วมกับน้ำยา Ultra Foam Cleaner) เหมาะสำหรับล้างรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รวมถึงใช้ฉีดพ่นน้ำยาเคลือบดูแลพื้นผิวหิน ไม้ และผนังอาคาร
    สำหรับปืนไกปืนก่อนปี 2010 (ปืน M, 96, 97): จำเป็นต้องใช้ตัวแปลง M (2.643-950.0)