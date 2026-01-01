Floor cleaning set EasyFix for the SC 1 | Kärcher

ส่งเร็ว
ชำระเงินได้หลายช่องทาง
ชำระเงินอย่างปลอดภัย
ส่งเร็ว
ชำระเงินได้หลายช่องทาง
ชำระเงินอย่างปลอดภัย
หมายเลขสั่งซื้อ: 2.863-268.0ความสะอาดโดยไม่ต้องสัมผัสกับสิ่งสกปรก: ด้วยชุดทำความสะอาดพื้น EasyFix สำหรับ SC 1 เครื่องทำความสะอาดไอน้ำแบบมือถือสามารถเปลี่ยนเป็นซับไอน้ำแบบ 2-in-1 ได้อย่างรวดเร็ว
สี
สีดำ
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
0.668
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
0.833
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
517 x 43 x 40
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com
ข้อมูลสินค้า
พื้นที่การใช้งาน