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    Floor tool Set EasyFix | Kärcher

    Kärcher steam cleaner floor nozzle with a white microfibre cloth attachment, set against a plain white background.

    Floor tool Set EasyFix

    หมายเลขสั่งซื้อ: 2.863-267.0

    ด้วยระบบตะขอและห่วงที่สะดวกสบายและผ้าปูพื้นขนาดเล็กที่รองรับ: ชุดหัวฉีดพื้น EasyFix สำหรับทำความสะอาดไอน้ำช่วยให้สามารถเปลี่ยนผ้าได้โดยไม่ต้องสัมผัสกับสิ่งสกปรก