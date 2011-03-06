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    Kärcher high-pressure cleaner trigger gun with black and yellow design, featuring a textured grip and a prominent logo.

    G 145 Q Full Control

    หมายเลขสั่งซื้อ: 2.643-634.0

    ปืนแรงดันสูงพร้อมจอแสดงผล LED สำหรับแสดงการตั้งค่าความดันและโหมดผงซักฟอกต่างๆ ด้วย Quick Connect สำหรับKärcher Full Control Pressure คลาส K 4 ถึง K 5