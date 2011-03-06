G 145 Q Full Control

ปืนแรงดันสูงที่ช่วยให้คุณทำความสะอาดด้วยการควบคุมที่มากขึ้น พร้อมกับจอแสดงผล LED สำหรับการแสดงการตั้งค่าความดันและโหมดผงซักฟอกเช่นเดียวกับอะแดปเตอร์ Quick Connect เมื่อบิดเกลียวแลนซ์เพาเวอร์วาริโอสามารถปรับระดับความดันเป็น HARD, MEDIUM หรือ SOFT หรือโหมดผงซักฟอก จอแสดงผล LED อ่านง่ายในทุกสภาพอากาศ ปืนสเปรย์เหมาะสำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดัน Class K 4 ถึง K 5 Kärcherทั้งหมด
ปืนฉีดสำรองสำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง Kärcher Power Control และ Full Control ในคลาส K 4 ถึง K 5
สำหรับการเปลี่ยนปืนพ่นได้ง่าย
จอแสดงผล LED ที่อ่านง่ายสำหรับระบุการตั้งค่าความดันและโหมดผงซักฟอก
เพื่อให้ง่ายต่อการเลือกระดับแรงดันที่เหมาะสมสำหรับวัตถุทำความสะอาดที่เลือก
อะแดปเตอร์ Quick Connect
ระบบคลัปด่วนสำหรับการเชื่อมต่อของปืนฉีดและท่อแรงดันสูง
การเชื่อมต่อดาบปลายปืน
อนุญาตให้เชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมKärcherทั้งหมด
การใช้ผงซักฟอกความดันต่ำ
การประยุกต์ใช้ผงซักฟอกที่สะดวกสบาย
ล็อคป้องกันเด็ก
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