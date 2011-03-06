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    Kärcher high-pressure cleaner trigger gun with black and yellow design, angled view.

    ปืนฉีด G 160 Q

    หมายเลขสั่งซื้อ: 2.644-327.0

    ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงสำหรับเครื่องรุ่น K 4 และ K 5 (Full Control / Power Control) พร้อมหน้าจอแสดงสถานะแรงดันและโหมดการใช้น้ำยาทำความสะอาดอย่างชัดเจน