ปืนฉีด G 160 Q

เลือกปรับระดับแรงดันได้ทั้งโหมด SOFT, MEDIUM, HARD หรือโหมดพ่นน้ำยาได้ง่ายๆ เพียงหมุนหัวฉีด Vario Power โดยระดับที่เลือกจะแสดงผลบนหน้าจอปืนฉีดน้ำทันที ช่วยให้คุณทราบโหมดการทำงานปัจจุบันได้อย่างแม่นยำ หน้าจออ่านง่ายชัดเจนในทุกสภาวะแสง เพื่อการควบคุมและความปลอดภัยสูงสุดขณะทำความสะอาด มาพร้อมข้อต่อ Quick Connect ติดตั้งง่าย ใช้งานได้กับเครื่องฉีดน้ำคาร์เชอร์รุ่น K 4 และ K 5 ทั้งซีรีส์ Power Control และ Full Control
ปืนฉีดสำรองสำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง Kärcher Power Control และ Full Control ในคลาส K 4 ถึง K 5
สำหรับการเปลี่ยนปืนพ่นได้ง่าย
หน้าจอแสดงผลด้วยตนเองที่อ่านง่ายสำหรับการตั้งค่าความดันและโหมดผงซักฟอก
เพื่อให้ง่ายต่อการเลือกระดับแรงดันที่เหมาะสมสำหรับวัตถุทำความสะอาดที่เลือก
อะแดปเตอร์ Quick Connect
ระบบคลัปด่วนสำหรับการเชื่อมต่อของปืนฉีดและท่อแรงดันสูง
การเชื่อมต่อดาบปลายปืน
อนุญาตให้เชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมKärcherทั้งหมด
การใช้ผงซักฟอกความดันต่ำ
การประยุกต์ใช้ผงซักฟอกที่สะดวกสบาย
ล็อคป้องกันเด็ก
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