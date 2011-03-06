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    Kärcher high-pressure cleaner trigger gun with black body and yellow handle on a white background.

    G 180 Q PC

    หมายเลขสั่งซื้อ: 2.644-434.0

    ปืนฉีดน้ำ G 180 Q COMFORT!Hold มอบความสบายสูงสุดขณะใช้งาน ด้วยระบบลดแรงกำไกที่ช่วยให้คุณฉีดล้างได้นานขึ้นโดยไม่เจ็บมือ
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    เมื่อเปรียบเทียบแรงที่ต้องใช้ในการกำไกปืนระหว่างปืนฉีดน้ำ Kärcher COMFORT!Hold รุ่นใหม่กับปืนฉีดน้ำรุ่นมาตรฐานของคาร์เชอร์ ทั้งนี้ค่าที่แน่นอนอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นของเครื่องที่ใช้งานอยู่