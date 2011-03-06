G 180 Q PC

ช่วยให้คุณสบายขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อต้องฉีดล้างด้วยแรงดันสูงด้วย ปืนฉีดน้ำรุ่น G 180 Q COMFORT!Hold ด้วยนวัตกรรมกลไก COMFORT!Hold ทำให้แรงที่ต้องใช้ในการกำไกปืนลดลงถึง 50%¹⁾ ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยลดความตึงเครียดและความเหนื่อยล้าของกล้ามเนื้อเท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอีกด้วย โดยจะเห็นผลชัดเจนมากเมื่อใช้งานต่อเนื่องเป็นเวลานานและเมื่อทำความสะอาดพื้นที่ขนาดใหญ่ เพื่อการทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หากเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงมีการติดตั้งช่องใส่น้ำยา คุณสามารถฉีดพ่นน้ำยาผ่านปืนฉีดน้ำได้โดยตรง นอกจากนี้ยังมีระบบล็อกป้องกันเด็กที่ช่วยล็อกไกปืนได้อย่างง่ายดาย และสามารถติดตั้งสายฉีดน้ำแรงดันสูงได้สะดวกด้วยข้อต่อระบบ Quick Connect โดยปืนฉีดน้ำรุ่นนี้เหมาะสำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง K2 ถึง K7 ทุกรุ่น
ระบบ ควิกคอนเน๊ก
ระบบคลัปด่วนสำหรับการเชื่อมต่อของปืนฉีดและท่อแรงดันสูง
การเชื่อมต่อดาบปลายปืน
อนุญาตให้เชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมKärcherทั้งหมด
ล็อคป้องกันเด็ก
ไกปืนถูกบล็อก