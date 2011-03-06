H 10 Q HR high pressure hose

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หมายเลขสั่งซื้อ: 2.643-633.0สายฉีดแรงดันสูงพร้อมอะแดปเตอร์ Quick Connect เพื่อการยึดที่รวดเร็ว สำหรับอุปกรณ์ของคาร์เชอร์ทั้งหมดในคลาส K 4-K 7 ที่มีม้วนท่อ (ตั้งแต่ปีที่ผลิต 2009 หรือใหม่กว่า) สายฉีดน้ำแรงดันสูงยาว 10 เมตร และเหมาะสำหรับอุณหภูมิสูงถึง 60°C และแรงดันสูงสุด 180 บาร์
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
245 x 264 x 65
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
0.89
สี
สีดำ
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
1.104
ข้อมูลสินค้า