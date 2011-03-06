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    Coiled Kärcher high-pressure hose with connectors, featuring branding and specifications printed on the surface.

    H 10 Q HR high pressure hose

    หมายเลขสั่งซื้อ: 2.643-633.0

    สายฉีดแรงดันสูงพร้อมอะแดปเตอร์ Quick Connect เพื่อการยึดที่รวดเร็ว สำหรับอุปกรณ์ของคาร์เชอร์ทั้งหมดในคลาส K 4-K 7 ที่มีม้วนท่อ (ตั้งแต่ปีที่ผลิต 2009 หรือใหม่กว่า) สายฉีดน้ำแรงดันสูงยาว 10 เมตร และเหมาะสำหรับอุณหภูมิสูงถึง 60°C และแรงดันสูงสุด 180 บาร์