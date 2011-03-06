ติดต่อเราเพื่อปรึกษา

    Coiled grey Kärcher high-pressure hose with black and gold connectors on each end.

    สายแรงดันสูง H 10 Q PremiumFlex

    หมายเลขสั่งซื้อ: 2.643-585.0

    นวัตกรรมท่อแรงดันสูง PremiumFlex พร้อมระบบป้องกันการบิดเพื่อการบิดฟรี ความยาว 10 เมตร รวมอะแดปเตอร์ Quick Connect สำหรับอุปกรณ์ในช่วง K 2 ถึง K 7 ไม่เหมาะสำหรับอุปกรณ์รีลท่อหรืออุปกรณ์ควบคุมทั้งหมดในช่วง K 4 ถึง K 7