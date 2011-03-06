สายแรงดันสูง H 10 Q PremiumFlex

Fast shipping
Many payment options
Secure payment
ประเทศ: ไทย
Fast shipping
Many payment options
Secure payment
หมายเลขสั่งซื้อ: 2.643-585.0นวัตกรรมท่อแรงดันสูง PremiumFlex พร้อมระบบป้องกันการบิดเพื่อการบิดฟรี ความยาว 10 เมตร รวมอะแดปเตอร์ Quick Connect สำหรับอุปกรณ์ในช่วง K 2 ถึง K 7 ไม่เหมาะสำหรับอุปกรณ์รีลท่อหรืออุปกรณ์ควบคุมทั้งหมดในช่วง K 4 ถึง K 7
อุณหภูมิ (°C)
สูงสุด 60
แรงดันสูงสุด/บาร์ (เมกะปาสคัล)
18
ความยาว (ม.)
10
สี
สีเทา แอนทราไซต์
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
1.077
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
1.291
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
245 x 245 x 65