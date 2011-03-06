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    Coiled black Kärcher high-pressure cleaner hose with brass connectors on a white background.

    สายฉีดน้ำแรงดันสูง H 9 Q Quick Connect

    หมายเลขสั่งซื้อ: 2.641-721.0

    ท่อเปลี่ยนแรงดันสูง 9 ม. สำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง K 2 ถึง K 7 ที่ผลิตตั้งแต่ปี 2009 ซึ่งท่อดังกล่าวติดอยู่กับปืนฉีดและอุปกรณ์ที่มีการเชื่อมต่อที่รวดเร็ว Quick Connect 180 บาร์ 60 ° c