สายฉีดน้ำแรงดันสูง H 9 Q Quick Connect

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หมายเลขสั่งซื้อ: 2.641-721.0ท่อเปลี่ยนแรงดันสูง 9 ม. สำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง K 2 ถึง K 7 ที่ผลิตตั้งแต่ปี 2009 ซึ่งท่อดังกล่าวติดอยู่กับปืนฉีดและอุปกรณ์ที่มีการเชื่อมต่อที่รวดเร็ว Quick Connect 180 บาร์ 60 ° c
อุณหภูมิ (°C)
สูงสุด 60
แรงดันสูงสุด/บาร์ (บาร์)
180
ความยาว (ม.)
9
สี
สีดำ
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
0.849
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
0.965
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
245 x 245 x 65