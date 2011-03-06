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    Kärcher high-pressure cleaner gun with a coiled hose and nozzle attachment on a white background.

    HK 12 high pressure hose set+trigger gun

    หมายเลขสั่งซื้อ: 2.643-909.0

    อัพเกรดชุดด้วยสายฉีดน้ำแรงดันสูง 12 มม. ปืนแรงดันสูงและอะแดปเตอร์ Quick Connect สำหรับรุ่น K 2 toK 7 เหมาะสำหรับเครื่องซักผ้าแรงดันKärcherทุกรุ่นที่ผลิตระหว่างปี 1992 ถึง 2017 โดยไม่ต้องใช้รอกยึดสายยาง