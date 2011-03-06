HK 12 high pressure hose set+trigger gun

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หมายเลขสั่งซื้อ: 2.643-909.0อัพเกรดชุดด้วยสายฉีดน้ำแรงดันสูง 12 มม. ปืนแรงดันสูงและอะแดปเตอร์ Quick Connect สำหรับรุ่น K 2 toK 7 เหมาะสำหรับเครื่องซักผ้าแรงดันKärcherทุกรุ่นที่ผลิตระหว่างปี 1992 ถึง 2017 โดยไม่ต้องใช้รอกยึดสายยาง
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
551 x 250 x 250
อุณหภูมิ (°C)
สูงสุด 60
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
1.49
สี
สีดำ
ความยาว (ม.)
12
แรงดันสูงสุด/บาร์ (บาร์)
180
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
1.792
ข้อมูลสินค้า