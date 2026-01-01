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    สายยางพร้อมโรล Hose reel HR 25 Promo | Kärcher

    Yellow Kärcher hose reel with a black handle and metal frame, featuring a coiled hose and nozzle attachment.

    สายยางพร้อมโรล Hose reel HR 25 Promo

    หมายเลขสั่งซื้อ: 2.645-118.0

    สายยางพร้อมโรล รุ่น Hose reel HR 25 Promo สายยางยาว 15 เมตร การเก็บสายยางจะเป็นเรื่องง่าย ๆ ด้วยนวัตกรรมใหม่ของคาร์เชอร์ และสายยางแบบทึบแสงเพื่อป้องกันการเกิดตะไคร่ในสายยาง