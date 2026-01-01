สายยางพร้อมโรล Hose reel HR 25 Promo | Kärcher

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หมายเลขสั่งซื้อ: 2.645-118.0สายยางพร้อมโรล รุ่น Hose reel HR 25 Promo สายยางยาว 15 เมตร การเก็บสายยางจะเป็นเรื่องง่าย ๆ ด้วยนวัตกรรมใหม่ของคาร์เชอร์ และสายยางแบบทึบแสงเพื่อป้องกันการเกิดตะไคร่ในสายยาง
ความยาวท่อ (ม.)
15
ความจุท่อ (ม.)
สูงสุด 15
สี
สีดำ
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
2.8
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
2.902
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
255 x 290 x 290
ชุดอุปกรณ์
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com