แผ่นความร้อนรีดผ้ากันติดสำหรับ I 6006 | Kärcher

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หมายเลขสั่งซื้อ: 2.860-142.0พื้นรองเท้าแบบไม่ยึดติดสำหรับเตารีดไอน้ำแรงดัน I 6006 พร้อมแผ่นพื้นแบบสแตนเลสติดตั้งง่าย เหมาะสำหรับรีดผ้าที่บอบบางเช่นผ้าไหมผ้าลินินเสื้อผ้าสีดำหรือลูกไม้
สี
สีเงิน
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
0.161
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
285 x 135 x 19
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com
ข้อมูลสินค้า