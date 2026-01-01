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    แผ่นความร้อนรีดผ้ากันติดสำหรับ I 6006 | Kärcher

    Iron soleplate with perforated design and black handle, isolated on a white background.

    แผ่นความร้อนรีดผ้ากันติดสำหรับ I 6006

    หมายเลขสั่งซื้อ: 2.860-142.0

    พื้นรองเท้าแบบไม่ยึดติดสำหรับเตารีดไอน้ำแรงดัน I 6006 พร้อมแผ่นพื้นแบบสแตนเลสติดตั้งง่าย เหมาะสำหรับรีดผ้าที่บอบบางเช่นผ้าไหมผ้าลินินเสื้อผ้าสีดำหรือลูกไม้