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    Iron EasyFinish *EU | Kärcher

    Kärcher steam iron with a black handle and cord, featuring a sleek design and visible logo.

    Iron EasyFinish *EU

    หมายเลขสั่งซื้อ: 2.863-310.0

    สำหรับการรีดผ้าอย่างง่ายดาย: เตารีดแรงดันไอน้ำ EasyFinish คุณภาพสูงพร้อมการตั้งค่าอุณหภูมิคงที่ที่เหมาะสมและแผ่นน้ำหนักเบาพร้อมเคลือบเซรามิก ในการออกแบบสีดำที่น่าสนใจ