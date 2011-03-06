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เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
หมายเลขสั่งซื้อ: 1.599-101.0เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง รุ่น K 1 Horizontal ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา เหมาะสำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวเล็กๆ รอบบ้าน เช่น เฟอร์นิเจอร์ในสวน และจักรยาน
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
220 - 240
ความถี่ (เฮิรตซ์)
50 - 60
แรงดัน (บาร์) (บาร์)
สูงสุด 100
อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง)
270 - 300
อุณหภูมิน้ำเข้า (°C)
สูงสุด 40
Rated input power (กิโลวัตต์)
1.2
สายไฟ (ม.)
5
สี
สีเหลือง
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
4.1
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
5.586
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
384.5 x 174 x 298
สิ่งที่จะได้รับภายในกล่อง
ชุดอุปกรณ์
ข้อมูลสินค้า
พื้นที่การใช้งาน