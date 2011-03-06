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    Yellow Kärcher high-pressure cleaner with handle and nozzle, set against a white background.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

    K 1 Horizontal

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.599-101.0

    เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง รุ่น K 1 Horizontal ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา เหมาะสำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวเล็กๆ รอบบ้าน เช่น เฟอร์นิเจอร์ในสวน และจักรยาน