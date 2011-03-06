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    Yellow Kärcher high-pressure cleaner with hose, spray gun, and two lance attachments on a white background.

    รางวัลและผลิตภัณฑ์พิเศษ

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

    K 2 Classic

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.673-570.0

    • ขนาดเล็กกะทัดรัด ใช้งานง่าย และมีประสิทธิภาพการทำงานพื้นที่ 20 ตารางเมตรต่อชั่วโมง
    • สายฉีดแรงดันสูง ยาว 3 เมตร
    • หัวฉีดโรตารี่, หัวฉีดแรงดันสูง