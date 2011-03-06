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    Yellow Kärcher high-pressure cleaner with two nozzles and a black spray gun attachment.

    รางวัลและผลิตภัณฑ์พิเศษ

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

    K 2 Compact

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.673-500.0

    • ด้วยระบบ Easy Connect สายฉีดแรงดันสูงจึงจัดการได้ง่าย สามารถเชื่อมต่อและถอดออกจากเครื่องและปืนฉีดได้อย่างรวดเร็ว
    • ที่เก็บก้านฉีด