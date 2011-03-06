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เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
หมายเลขสั่งซื้อ: 1.599-151.0K 2 Horizontal เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง น้ำหนักเบา กะทัดรัด เป็นอุปกรณ์ที่เหมาะสำหรับการทำความสะอาดพื้นที่เล็ก ๆ รอบ ๆ บ้าน ในสวนเฟอร์นิเจอร์จักรยาน ฯลฯ
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
220 - 240
ความถี่ (เฮิรตซ์)
50 - 60
แรงดัน (บาร์) (บาร์)
สูงสุด 110
อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง)
300 - 360
อุณหภูมิน้ำเข้า (°C)
สูงสุด 40
Rated input power (กิโลวัตต์)
1.4
สี
สีเหลือง
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
4.7
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
6.579
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
500 x 174 x 306
สิ่งที่จะได้รับภายในกล่อง
ชุดอุปกรณ์
ข้อมูลสินค้า
พื้นที่การใช้งาน