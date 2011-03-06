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    Yellow Kärcher high-pressure cleaner with a black base and handle, featuring control knobs and a Kärcher logo.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

    K 2 Horizontal

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.599-151.0

    K 2 Horizontal เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง น้ำหนักเบา กะทัดรัด เป็นอุปกรณ์ที่เหมาะสำหรับการทำความสะอาดพื้นที่เล็ก ๆ รอบ ๆ บ้าน ในสวนเฟอร์นิเจอร์จักรยาน ฯลฯ