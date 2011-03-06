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    Kärcher high-pressure cleaner with hose, detergent bottle, and two spray lances on a white background.

    รางวัลและผลิตภัณฑ์พิเศษ

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

    K 2 HR

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.599-241.0

    • การออกแบบที่ทรงพลัง, ประสิทธิภาพการทำงานพื้นที่ 20 ตารางเมตรต่อชั่วโมง
    • โรลม้วนเก็บสายฉีด, สายฉีดแรงดันสูงยาว 10 เมตร, สายดูดสำหรับน้ำยาทำความสะอาด
    • หัวฉีด Vario Power, หัวฉีดโรตารี่, สายยางน้ำ 6 เมตร, หัวฉีดโฟม