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เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
หมายเลขสั่งซื้อ: 1.599-241.0
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
220 - 240
ความถี่ (เฮิรตซ์)
50 - 60
แรงดัน (บาร์) (บาร์)
สูงสุด 110
อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง)
สูงสุด 360
อุณหภูมิน้ำเข้า (°C)
สูงสุด 40
Rated input power (แอมแปร์)
6
สายไฟ (ม.)
5
สี
สีเหลือง
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
4.951
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
8.618
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
266 x 280 x 785
สิ่งที่จะได้รับภายในกล่อง
ชุดอุปกรณ์
ข้อมูลสินค้า
คู่มือการใช้งาน
พื้นที่การใช้งาน