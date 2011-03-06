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    Kärcher high-pressure cleaner with hose, yellow nozzle, and black spray gun on white background.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand
    Reddot Design Award 2021

    เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

    K 2 Urban *KAP

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.600-051.0

    • เครื่องฉีดน้ำแรงดันขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบาเพื่อการทำความสะอาดที่ยืดหยุ่น
    • ตัวเลือกการจัดเก็บที่สะดวกสำหรับสายเคเบิลและอุปกรณ์เสริมเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยสูงสุด
    • ท่อแรงดันสูง PremiumFlex บางและยืดหยุ่นเป็นพิเศษต่อสู้กับนอตที่น่ารำคาญและให้อิสระในการเคลื่อนไหวสูงสุดเมื่อทำความสะอาด