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เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
หมายเลขสั่งซื้อ: 1.601-686.0เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง รุ่น K 2.360 เคลื่อนย้ายได้ง่ายและมีขนาดกะทัดรัด: สะดวกทุกครั้งเมื่อต้องการใช้งาน เหมาะสำหรับงานทำคราบสะอาดคราบฝั่งแน่นทั่วไป (เช่น เฟอร์นิเจอร์ในสวน จักรยาน และพื้นที่เล็กๆ รอบบ้าน)
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
220 - 240
ความถี่ (เฮิรตซ์)
50 - 60
แรงดัน (บาร์) (บาร์ / เมกะปาสคัล)
20 - สูงสุด 120 / 2 - สูงสุด 12
อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง)
สูงสุด 360
อุณหภูมิน้ำเข้า (°C)
สูงสุด 40
Rated input power (วัตต์)
1400
สี
สีเหลือง
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
5.8
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
8.2
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
328 x 258 x 661
สิ่งที่จะได้รับภายในกล่อง
ชุดอุปกรณ์
ข้อมูลสินค้า
คู่มือการใช้งาน
คู่มือการใช้งาน
พื้นที่การใช้งาน