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เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
หมายเลขสั่งซื้อ: 1.603-220.0K 3 Deluxe Premium เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงพร้อมมอเตอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำนวัตกรรมใหม่สำหรับการทำความสะอาดสิ่งสกปรกรอบบ้านคุณ
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
230
ความถี่ (เฮิรตซ์)
50
แรงดัน (บาร์) (บาร์)
สูงสุด 120
อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง)
สูงสุด 380
พื้นที่การทำงาน (ตร.ฟุต)
25
อุณหภูมิน้ำเข้า (°C)
สูงสุด 40
Rated input power (วัตต์)
1600
สี
สีเหลือง
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
12.12
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
16.1
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
394 x 368 x 667
สิ่งที่จะได้รับภายในกล่อง
ชุดอุปกรณ์
ข้อมูลสินค้า
คู่มือการใช้งาน
พื้นที่การใช้งาน