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    Yellow Kärcher K3 high-pressure cleaner with hose reel, standing on wheels against a white background.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

    K 3 Deluxe Premium

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.603-220.0

    K 3 Deluxe Premium เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงพร้อมมอเตอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำนวัตกรรมใหม่สำหรับการทำความสะอาดสิ่งสกปรกรอบบ้านคุณ