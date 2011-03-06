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    Kärcher high-pressure cleaner with hose, spray gun, and two lance attachments, all in yellow and black.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

    K 3 HR

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.599-261.0

    K 3 HR เครื่องฉีดน้ำรุ่นคลาสสิกจาก Karcher มาพร้อมโรลม้วนสายอัดฉีด เหมาะกับการทำความสะอาด สิ่งสกปรกทั่วไป เช่น รถจักรยาน อุปกรณ์ทำสวน รถมอเตอร์ไซต์ และรถยนต์