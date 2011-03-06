Fast shipping
Many payment options
Secure payment
ประเทศ: ไทย
Fast shipping
Many payment options
Secure payment
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
หมายเลขสั่งซื้อ: 1.679-420.0
จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส)
1
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
220 - 240
ความถี่ (เฮิรตซ์)
50 - 60
แรงดัน (บาร์) (บาร์)
20 - สูงสุด 130
อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง)
420
พื้นที่การทำงาน (ตร.ม./ชั่วโมง)
30
อุณหภูมิน้ำเข้า (°C)
สูงสุด 40
Rated input power (วัตต์)
1800
สายไฟ (ม.)
5
สี
สีเหลือง
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
4.574
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
6.5
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
264 x 256 x 450
สิ่งที่จะได้รับภายในกล่อง
ชุดอุปกรณ์
ข้อมูลสินค้า
พื้นที่การใช้งาน