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    Kärcher high-pressure cleaner, a yellow and black unit, shown with a black spray gun and two interchangeable lances.

    รางวัลและผลิตภัณฑ์พิเศษ

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

    K 4 Classic

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.679-420.0

    • ขนาดเล็กกะทัดรัด ใช้งานง่าย และมีประสิทธิภาพการทำงานพื้นที่ 30 ตารางเมตรต่อชั่วโมง
    • ด้ามจับปรับยืดได้, สายฉีดแรงดันสูงยาว 6 เมตร, สายดูดสำหรับน้ำยาทำความสะอาด
    • Vario Power, หัวฉีดปรับแรงดันสำหรับขจัดสิ่งสกปรก