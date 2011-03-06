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    Yellow Kärcher high-pressure cleaner with two detachable nozzles, set against a white background.

    รางวัลและผลิตภัณฑ์พิเศษ

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

    K 4 Power Control *EU

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.324-030.0

    • หน้าจอแสดงแรงดันที่เหมาะสม, ประสิทธิภาพการทำงานพื้นที่ 30 ตารางเมตรต่อชั่วโมง
    • ระบบจ่ายน้ำยาทำความสะอาดแบบ Plug ‘n’ Clean, ด้ามจับปรับยืดได้, สายฉีดแรงดันสูงยาว 8 เมตร
    • Vario Power, หัวฉีดปรับแรงดันสำหรับขจัดสิ่งสกปรก