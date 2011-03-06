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    Yellow Kärcher K4 high-pressure cleaner with two detachable nozzles on a white background.

    รางวัลและผลิตภัณฑ์พิเศษ

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

    K 4 Premium Power Control *EU

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.324-130.0

    • ปืนฉีดน้ำพาว์เวอร์คอนโทรล ควบคุมแรงดันพร้อมจอแสดงระดับแรงดัน
    • จุดศูนย์ถ่วงต่ำ ตัวนำสายฉีด และฐานขนาดใหญ่ขึ้นทำให้อุปกรณ์มีความมั่นคงสูง
    • มอเตอร์แบบระบายความร้อนด้วยน้ำประสิทธิภาพสูง