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เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
หมายเลขสั่งซื้อ: 1.950-700.0
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
220 - 240
ความถี่ (เฮิรตซ์)
50 - 60
แรงดัน (บาร์) (บาร์ / เมกะปาสคัล)
20 - สูงสุด 145 / 2 - สูงสุด 14.5
อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง)
สูงสุด 500
พื้นที่การทำงาน (ตร.ม./ชั่วโมง)
40
อุณหภูมิน้ำเข้า (°C)
สูงสุด 40
Rated input power (กิโลวัตต์)
2.1
สายไฟ (ม.)
5
สี
สีเหลือง
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
5.59
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
8
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
188 x 252 x 445
สิ่งที่จะได้รับภายในกล่อง
ชุดอุปกรณ์
ข้อมูลสินค้า
พื้นที่การใช้งาน