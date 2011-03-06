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    Kärcher high-pressure cleaner with yellow and black design, includes spray gun and two nozzles on white background.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

    K 5 Compact

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.630-750.0

    • ระบบ Quick Connect ต่อสายฉีดน้ำแรงดันสูงเข้ากับปืนฉีดได้อย่างง่ายดาย
    • มีฟังก์ชั่นสำหรับการดูดน้ำยาทำความสะอาด