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เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
หมายเลขสั่งซื้อ: 1.324-550.0
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
230
ความถี่ (เฮิรตซ์)
50
แรงดัน (บาร์) (บาร์ / เมกะปาสคัล)
20 - สูงสุด 145 / 2 - สูงสุด 14.5
อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง)
สูงสุด 500
พื้นที่การทำงาน (ตร.ม./ชั่วโมง)
40
อุณหภูมิน้ำเข้า (°C)
สูงสุด 40
Rated input power (กิโลวัตต์)
2.1
สายไฟ (ม.)
5
สี
สีเหลือง
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
12.95
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
16.2
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
402 x 306 x 588
สิ่งที่จะได้รับภายในกล่อง
ชุดอุปกรณ์
ข้อมูลสินค้า
คู่มือการใช้งาน
คู่มือการใช้งาน
พื้นที่การใช้งาน