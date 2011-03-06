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    Kärcher K5 high-pressure cleaner in yellow and black, with two spray lances on a white background.

    รางวัลและผลิตภัณฑ์พิเศษ

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

    K 5 Premium Power Control Flex

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.324-712.0

    • หน้าจอแสดงแรงดันที่เหมาะสม, ประสิทธิภาพการทำงานพื้นที่ 40 ตารางเมตรต่อชั่วโมง
    • โรลม้วนเก็บสายฉีด, สายฉีดแรงดันสูง PremiumFlex 10 เมตร, ระบบจ่ายน้ำยาทำความสะอาดแบบ Plug ‘n’ Clean
    • Vario Power, หัวฉีดปรับแรงดันสำหรับขจัดสิ่งสกปรก