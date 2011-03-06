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เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
หมายเลขสั่งซื้อ: 1.600-956.0
จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส)
1
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
220 - 240
ความถี่ (เฮิรตซ์)
50 - 60
แรงดัน (บาร์) ( / บาร์)
20 / สูงสุด 130
อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง)
สูงสุด 420
พื้นที่การทำงาน (ตร.ม./ชั่วโมง)
30
อุณหภูมิน้ำเข้า (°C)
สูงสุด 40
Rated input power (กิโลวัตต์)
1.8
สายไฟ (ม.)
5
สี
สีดำ
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
5.1
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
8.937
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
313 x 262 x 419
สิ่งที่จะได้รับภายในกล่อง
ชุดอุปกรณ์
ข้อมูลสินค้า
พื้นที่การใช้งาน