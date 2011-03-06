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    Kärcher high-pressure cleaner set with yellow unit, hose, spray gun, foam nozzle, and various attachments on white background.

    รางวัลและผลิตภัณฑ์พิเศษ

    World's No. 1 Pressure Washer Brand
    IF Design Award 2024

    เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

    K Silent eco!Booster

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.600-955.0

    • เทคโนโลยีที่เงียบเป็นพิเศษ, ขนาดตัวเครื่องกะทัดรัด, ประสิทธิภาพการทำงานพื้นที่ 30 ตารางเมตรต่อชั่วโมง
    • สายฉีดแรงดันสูง PremiumFlex ยาว 6 เมตร