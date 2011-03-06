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    Yellow Kärcher high-pressure cleaner with hose, spray gun, and various attachments on a white background.

    รางวัลและผลิตภัณฑ์พิเศษ

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

    K2 power VPS

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.118-001.0

    Karcher K 2 Power VPS มีขนาดกระทัดรัด เหมาะสำหรับการทำความสะอาดพื้นที่ขนาดเล็กรอบๆบ้าน มาพร้อมกับหัวฉีดปรับได้ 360 องศา และสามารถปรับแรงดันให้เหมาะสมกับการใช้งานได้