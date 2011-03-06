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เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
หมายเลขสั่งซื้อ: 1.118-001.0Karcher K 2 Power VPS มีขนาดกระทัดรัด เหมาะสำหรับการทำความสะอาดพื้นที่ขนาดเล็กรอบๆบ้าน มาพร้อมกับหัวฉีดปรับได้ 360 องศา และสามารถปรับแรงดันให้เหมาะสมกับการใช้งานได้
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
230
ความถี่ (เฮิรตซ์)
50
แรงดัน (บาร์) (บาร์)
20 - 100
อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง)
360
อุณหภูมิน้ำเข้า (°C)
สูงสุด 40
สายไฟ (ม.)
5
สี
สีเหลือง
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
9.1
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
11.415
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
352.1 x 170.4 x 286.5
สิ่งที่จะได้รับภายในกล่อง
ชุดอุปกรณ์
ข้อมูลสินค้า
คู่มือการใช้งาน
พื้นที่การใช้งาน