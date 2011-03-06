Kärcher Rain Box เป็นชุดเริ่มต้นที่เหมาะสำหรับการรดน้ำสวนที่มีประสิทธิภาพประหยัดและเป็นไปตามความต้องการ กล่องฝนคาร์เชอร์ประกอบด้วยตัวเชื่อมต่อก๊อก G1 พร้อมชิ้นลด G3 / 4 สำหรับเชื่อมต่อกับก๊อกข้อต่อ 2 ตัวกรอง 1 ตัวท่อน้ำคาร์เชอร์เรนซิสเต็ม 15 เมตร (ประกอบด้วยท่อป้อนข้อมูลและสำหรับการยึดปลอกคอ) ท่อ soaker 10 เมตร , 4 ชิ้น T กับระเบียบ, I- ชิ้น 4, 10 หยดหยดน้ำและ 5 แหลมดินสำหรับการแก้ไขท่อ ชิ้นส่วนทั้งหมดสามารถติดตั้งได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ ปลอกคอหยดน้ำสามารถติดตั้งกับท่อKärcher Rain System®และปรับ (0-10 l / h) ตามต้องการ ท่อ soaker หยดน้ำได้ตลอดความยาวทั้งหมดและสามารถปรับได้อย่างเหมาะสมโดยใช้ทีปรับบน T-piece ระบบทำงานด้วยแรงดันสูงถึง 4 บาร์สามารถปรับให้เข้ากับสวนทุกหลังและทำงานอย่างสมบูรณ์แบบด้วย SensoTimer สำหรับการควบคุมการรดน้ำที่ต้องการ
ชุดสมบูรณ์
ชุดเริ่มต้นKärcher Rain System®สมบูรณ์ พร้อมใช้งาน: ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องกับระบบทั้งหมดรวมอยู่ในชุด
หยดคอด้วยปริมาณน้ำระเบียบ
กำหนดเป้าหมายและต้องการการรดน้ำต้นไม้
การยึดท่อKärcher Rain System®
การติดตั้งที่ยืดหยุ่นและแม่นยำ
หยดคอด้วยเข็มรวม
การติดตั้งโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ
หัวฉีดหยดแบบผนึกได้
ปลอกคอสามารถติดตั้งและนำออกได้อย่างยืดหยุ่นตามที่ต้องการ
จำนวนคอมโพเนนต์ที่จัดการได้
ไม่ต้องวางแผนอย่างละเอียด
ท่อคาร์เชอร์ Rain System®ในตัว
มีความยืดหยุ่นสูงสำหรับการวาง
T- ชิ้นที่มีการควบคุมปริมาณน้ำ
การควบคุมปริมาณน้ำที่เหมาะสมสำหรับท่อน้ำหยด
เพิ่มขยาย
สามารถขยายได้อย่างง่ายดายด้วยส่วนประกอบKärcher Rain System®อื่น ๆ