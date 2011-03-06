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    Kärcher garden irrigation kit with yellow box, hose, connectors, drip line, and spray nozzle arranged on a white background.

    Kärcher Rain Box

    หมายเลขสั่งซื้อ: 2.645-238.0

    กล่องฝนคาร์เชอร์ที่ยืดได้พร้อมตัวกรองปลอกคอหยดชิ้นส่วนเชื่อมต่อและท่อเป็นชุดสตาร์ทเตอร์ที่พร้อมสำหรับการเชื่อมต่อที่เหมาะสำหรับการรดน้ำสวนอย่างมีประสิทธิภาพ
    เมื่อเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เหล่านี้กับเครือข่ายน้ำดื่มคุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของ EN 1717 หากจำเป็นให้สอบถามผู้เชี่ยวชาญด้านสุขอนามัยของคุณ