Fast shipping
Many payment options
Secure payment
ประเทศ: ไทย
Fast shipping
Many payment options
Secure payment
ไม้กวาดไฟฟ้า
หมายเลขสั่งซื้อ: 1.258-050.0
อุปกรณ์ที่ใช้แบตเตอรี่
1
ความกว้างในการทำงานของแปรงอเนกประสงค์ (มม.)
210
ความจุ (มล.)
370
แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ (โวลต์)
3.6
ระยะเวลาการทำงานบนพื้นเรียบ (นาที)
30
ระยะเวลาการทำงานบนพื้นพรม (นาที)
20
ประเภทแบตเตอรี่
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
100 - 240
ความถี่ (เฮิรตซ์)
50 - 60
สี
สีขาว
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
0.8
น้ำหนักรวมแบตเตอรี่ (กก)
1.2
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
1.476
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
215 x 230 x 1120
สิ่งที่จะได้รับภายในกล่อง
ชุดอุปกรณ์
ข้อมูลสินค้า
พื้นที่การใช้งาน