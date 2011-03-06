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    Kärcher electric broom with a white body and black handle, standing upright on a white background.

    ไม้กวาดไฟฟ้า

    KB 5

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.258-050.0

    • เครื่องชาร์จแบตเตอรี่