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ประเทศ: ไทย
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เครื่องดูดฝุ่นไร้สาย
หมายเลขสั่งซื้อ: 1.198-730.0
อุปกรณ์ที่ใช้แบตเตอรี่
1
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
100 - 240
ความถี่ (เฮิรตซ์)
50 - 60
ระดับความดังของเสียง (เดซิเบล(เอ))
78
ความจุ (มล.)
600
ระยะเวลาใช้งานต่อการชาร์จแบตเตอรี่ (นาที)
ประมาณ 40 ประมาณ 20 ประมาณ 9
เวลาในการชาร์จแบตเตอรี่ด้วยเครื่องชาร์จแบบมาตรฐาน (นาที)
240
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
2.064
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
4.187
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
1100 x 250 x 224
สิ่งที่จะได้รับภายในกล่อง
ชุดอุปกรณ์
ข้อมูลสินค้า
พื้นที่การใช้งาน