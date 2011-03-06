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    Kärcher cordless vacuum cleaner with two attachments on a white background.

    เครื่องดูดฝุ่นไร้สาย

    KVA 2

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.198-730.0

    • กะทัดรัด น้ำหนักเบา และทรงพลัง
    • ข้อต่อแบบหมุนได้ 180 องศาเพื่อความคล่องตัวสูงสุด
    • พร้อมอุปกรณ์เสริมครบครันและการจัดเก็บที่ประหยัดพื้นที่