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    Kärcher spray gun with ergonomic grey handle, yellow dial, and metallic nozzle, isolated on a white background.

    รางวัลและผลิตภัณฑ์พิเศษ

    IF Design Award 2017

    ปืนฉีดน้ำ Metal spray gun premium

    หมายเลขสั่งซื้อ: 2.645-270.0

    ปืนฉีดน้ำ Metal spray gun premium วัสดุจากเหล็กอย่างดี หัวฉีดปรับได้ ทนทาน ถือได้อย่างสบายมือ