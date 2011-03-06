ปืนฉีดน้ำ Metal spray gun premium วัสดุจากเหล็กอย่างดี หัวฉีดปรับได้ ไม่เพียงแต่จับกระชับมือเท่านั้น แต่ยังแข็งแกร่งเป็นพิเศษและใช้งานได้ยาวนาน ที่จับแบบหมุน ไกปืนแบบล็อคได้สามารถชี้ไปข้างหน้าหรือข้างหลังได้ สามารถปรับการไหลของน้ำได้ตามต้องการด้วยมือเดียวโดยใช้วาล์วควบคุม หัวฉีดน้ำ 2 รูปแบบ หัวฉีดแบบชี้เป็นเส้นตรงและแบบกรวย สำหรับการรดน้ำดอกไม้และต้นไม้ หรือเพื่อขจัดสิ่งสกปรกหยาบบนระเบียงหรือเฟอร์นิเจอร์ในสวน ใช้ได้กับทุกอุปกรณ์ของคาร์เชอร์ และสามารถเชื่อมต่อกับสายยางในสวนของคุณได้โดยไม่มีปัญหาใดๆ
ด้ามจับหมุนได้
ความสามารถในการใช้งานส่วนบุคคลพร้อมคันโยกไกปืนไปข้างหน้าหรือข้างหลัง
วาล์วควบคุมตามหลักสรีรศาสตร์
การควบคุมอัตราการไหลของหัวฉีดด้วยมือเพียงข้างเดียว
ล็อคง่ายของด้ามจับไก
เพื่อการรดน้ำที่สะดวกและต่อเนื่อง
รูปแบบการฉีดพ่นสามารถกำหนดได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ฮาร์ดเจ็ทจนถึงกรวยเจ็ท
เหมาะสำหรับรดน้ำ (กรวยเจ็ท) และทำความสะอาด (เจ็ทพอยต์)
องค์ประกอบพลาสติกอ่อน
สำหรับความต้านทานการลื่นความสะดวกสบายที่มากขึ้นและเพื่อป้องกันความเสียหาย
องค์ประกอบโลหะคุณภาพสูง
เพื่อความทนทานเป็นพิเศษและอายุการใช้งานที่ยาวนาน อยู่ในมือโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการดำเนินงานที่สะดวกสบาย
Self-ตะกอน
การป้องกันที่เหมาะสมต่อความเสียหายที่เกิดจากน้ำค้างแข็ง