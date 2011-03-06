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    Kärcher garden hose spray gun with ergonomic grip, black and grey body, yellow adjustment knob, and multiple spray settings.

    รางวัลและผลิตภัณฑ์พิเศษ

    IF Design Award 2017

    ปืนพ่นสีมัลติฟังก์ชั่น Metall Premium

    หมายเลขสั่งซื้อ: 2.645-271.0

    ด้วยปืนสเปรย์อเนกประสงค์คุณภาพสูงที่ทำจากโลหะมีอายุการใช้งานยาวนานสามารถรดน้ำต้นไม้ต่าง ๆ ได้ตามความต้องการ รวมถึงด้ามจับหมุนได้และหัวสเปรย์ปราศจากหยดน้ำ