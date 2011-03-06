ปืนพ่นสีมัลติฟังก์ชั่น Metall Premium

ปืนฉีดอเนกประสงค์ทำจากโลหะคุณภาพสูงทนทานสูงและมีอายุการใช้งานยาวนาน รูปแบบการพ่น 4 แบบคือฝักบัวกระแสแนวราบเจ็ทเติมอากาศและละอองสเปรย์ทำให้อุปกรณ์นี้มีความสามารถหลากหลายสำหรับการรดน้ำต้นไม้ต่าง ๆ ตามความต้องการของแต่ละบุคคล ละอองสเปรย์อ่อนโยนเหมาะอย่างยิ่งสำหรับพืชที่บอบบางในขณะที่ฝักบัวเหมาะสำหรับรดน้ำต้นไม้และเตียงดอกไม้เป็นต้น ด้วยการใช้ลำธารแนวราบทำให้สามารถทำความสะอาดพื้นผิวที่สกปรกได้ และเครื่องเติมอากาศแบบเจ็ทช่วยให้น้ำไหลสูงซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับการบรรจุภาชนะ เทคโนโลยีเมมเบรนที่เป็นนวัตกรรมใหม่บนหัวสเปรย์พัฒนาโดยKärcherช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีการใช้หยดน้ำ นอกจากนี้ยังเป็นเอกสิทธิ์ของคาร์เชอร์: ด้ามจับหมุนได้ซึ่งสามารถล็อคไกไปข้างหน้าหรือข้างหลังนั่งสบาย ๆ ในมือและให้ความสะดวกสบายในการใช้งาน โดยวิธีการ: หัวฉีดจากคาร์เชอร์สามารถใช้งานได้กับระบบคลิกที่มีอยู่ทั้งหมดและสามารถเชื่อมต่อกับสายสวนของคุณได้โดยไม่มีปัญหาใด ๆ
เทคโนโลยีการกรองชนิดพิเศษ
มั่นใจได้ถึงการใช้งานแบบหยดน้ำในระหว่างการเปลี่ยนรูปแบบการพ่นและหลังการตัดน้ำ
ด้ามจับหมุนได้
ความสามารถในการใช้งานส่วนบุคคลพร้อมคันโยกไกปืนไปข้างหน้าหรือข้างหลัง
วาล์วควบคุมตามหลักสรีรศาสตร์
การควบคุมอัตราการไหลของหัวฉีดด้วยมือเพียงข้างเดียว
ล็อคง่ายของด้ามจับไก
เพื่อการรดน้ำที่สะดวกและต่อเนื่อง
รูปแบบการฉีดพ่นที่เลือกได้สี่แบบพร้อมฟังก์ชั่นล็อค: ฝักบัว, สายน้ำแบบแบน, เจ็ทเติมอากาศ, ละอองน้ำ
รูปแบบการพ่นที่เหมาะสมสำหรับทุกพื้นที่ของแอปพลิเคชัน
องค์ประกอบพลาสติกอ่อน
สำหรับความต้านทานการลื่นความสะดวกสบายที่มากขึ้นและเพื่อป้องกันความเสียหาย
องค์ประกอบโลหะคุณภาพสูง
เพื่อความทนทานเป็นพิเศษและอายุการใช้งานที่ยาวนาน
Self-ตะกอน
การป้องกันที่เหมาะสมต่อความเสียหายที่เกิดจากน้ำค้างแข็ง
แผ่นฝักบัวถอดออกได้
สำหรับทำความสะอาดเมมเบรนของหัวฉีดที่ถูกบล็อก