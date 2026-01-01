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    Microfiber floor cover set EasyFix Mini | Kärcher

    Two white Kärcher microfibre cloths with tags, laid flat on a white background.

    Microfiber floor cover set EasyFix Mini

    หมายเลขสั่งซื้อ: 2.863-296.0

    สามารถเปลี่ยนผ้าได้โดยไม่ต้องสัมผัสกับสิ่งสกปรก: ผ้าปูพื้นไมโครไฟเบอร์ EasyFix Mini คุณภาพสูง ด้วยระบบตะขอและห่วงพวกเขาจะง่ายต่อการติดตั้งและลบออกจากหัวฉีดทำความสะอาดไอน้ำพื้น EasyFix Mini