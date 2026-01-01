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    Microfibre cloth set | Kärcher

    Three Kärcher cleaning cloths, including a striped pad, a white pad, and a yellow microfiber cloth, arranged on a white background.

    Microfibre cloth set

    หมายเลขสั่งซื้อ: 2.863-266.0

    ผ้าไมโครไฟเบอร์สำหรับทำความสะอาดไอน้ำในห้องน้ำประกอบด้วยผ้าปูพื้นไมโครไฟเบอร์คุณภาพสูงสองชิ้นผ้าคลุมไมโครไฟเบอร์สำหรับขัดหัวฉีดมือและผ้าขัดไมโครไฟเบอร์