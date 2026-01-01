Microfibre cloth set | Kärcher

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หมายเลขสั่งซื้อ: 2.863-266.0ผ้าไมโครไฟเบอร์สำหรับทำความสะอาดไอน้ำในห้องน้ำประกอบด้วยผ้าปูพื้นไมโครไฟเบอร์คุณภาพสูงสองชิ้นผ้าคลุมไมโครไฟเบอร์สำหรับขัดหัวฉีดมือและผ้าขัดไมโครไฟเบอร์
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
345 x 112 x 18
วัตถุผสมเส้นใยสังเคราะห์
ผ้าขัด: โพลีเอสเตอร์ 70%, 30% ใยสังเคราะห์
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
0.14
สี
สีขาว
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
0.195
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com
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