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    Microfibre cover set for the big round brush | Kärcher

    Two white, fluffy Kärcher steam cleaner cloth covers, side by side on a plain background.

    Microfibre cover set for the big round brush

    หมายเลขสั่งซื้อ: 2.863-243.0

    สองไมโครไฟเบอร์ครอบคลุมสำหรับแปรงกลมใหญ่ ไมโครไฟเบอร์คุณภาพสูงสำหรับการกำจัดสิ่งสกปรกได้ดีกว่าและให้ผลลัพธ์ที่เปล่งประกายด้วยแปรงกลมขนาดใหญ่